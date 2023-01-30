Глава Міноборони Норвегії назвав терміни передачі Україні танків Leopard

Норвегія планує доставити обіцяні танки Leopard 2 до України наприкінці березня. Водночас питання кількості техніки ще обговорюється, повідомляє РБК-Україна.

Як повідомляє France 24, про це заявив голова Міноборони Норвегії Бйорн Арільд Грам.

Чиновник наголосив, що його країна хоче відправити Україні танки якнайшвидше.

При цьому Норвегія зараз має 36 танків Leopard 2, але точна кількість техніки, яку планується передати нашій країні, все ще невідома.

"Ми ще не визначилися з кількістю" , - розповів міністр.

Нагадаємо, 25 січня Норвегія офіційно підтвердила готовність передати танки Україні.

Також ми писали, що Норвегія доставила до України десять мостів вартістю понад 3 мільйони доларів.