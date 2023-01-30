Данілов: Мобілізація в Україні не припинялася, біля військкоматів черги

Мобілізація в Україні не припинялася на жодний день. При цьому вона проходить спокійно та виважено, повідомляє Новое время.

Про це заявив секретар РНБО Олексій Данілов у ефірі телемарафону.

"Достатня кількість людей, які потрібні ЗСУ, набирається. Я можу сказати, що біля військкоматів стоять черги… Люди стоять, щоб перевірити свої дані, за потреби проводять певні процедури, нічого такого немає" , — заявив він.

Данілов повідомив, що останнім часом Росія запускає через месенджери відео, яке не має жодного відношення до мобілізації.

"Одна із ситуацій була, про яку нам доповідав зараз в.о. міністра внутрішніх справ Ігор Клименко, коли брали людину, яка скоїла тяжкий злочин. Поруч були автоматники. Якщо я не помиляюся, то це було вбивство. Російська пропаганда все перекрутила, нібито у нас таким чином забирають наших військовозобов'язаних" , — розповів він.

Секретар РНБО додав, що рівень ІПСО зростатиме у геометричній прогресії.