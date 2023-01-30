ЗМІ: Понад 60 американських БМП Bradley вже прямують до України

В Україну вже прямують БМП Bradley, повідомляє Новое время.

Про це повідомив кореспондент Fox News Лукас Томлінсон.

"Понад 60 американських Bradley прямують до України після від'їзду з Чарльстона, Південна Кароліна, минулого тижня" , — написав він у Twitter.

6 січня США оголосили про пакет допомоги на рекордну суму 3 млрд доларів. Він включав 50 БМП Bradley.

У Пентагоні уточнювали, що Україна отримає американські бойові машини піхоти M2 Bradley версії M2A2 ODS.

Спікер американського Міністерства оборони, бригадний генерал Пет Райдер назвав БМП Bradley "вбивцею танків".﻿

Керівник ГУР Кирило Буданов говорив, що Україна «дуже чекає» Bradley, які значно підвищать боєздатність її підрозділів.