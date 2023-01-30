ЗМІ: Понад 60 американських БМП Bradley вже прямують до України
В Україну вже прямують БМП Bradley, повідомляє Новое время.
Про це повідомив кореспондент Fox News Лукас Томлінсон.
"Понад 60 американських Bradley прямують до України після від'їзду з Чарльстона, Південна Кароліна, минулого тижня", — написав він у Twitter.
6 січня США оголосили про пакет допомоги на рекордну суму 3 млрд доларів. Він включав 50 БМП Bradley.
У Пентагоні уточнювали, що Україна отримає американські бойові машини піхоти M2 Bradley версії M2A2 ODS.
Спікер американського Міністерства оборони, бригадний генерал Пет Райдер назвав БМП Bradley "вбивцею танків".
Керівник ГУР Кирило Буданов говорив, що Україна «дуже чекає» Bradley, які значно підвищать боєздатність її підрозділів.