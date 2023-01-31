Білий дім підтримує позицію Байдена не відправляти F-16 Україні - CNN

Білий дім виступив на захист позиції президента США не відправляти в Україну винищувачі F-16. Посадовці вказали на допомогу, яку Штати вже надсилають або анонсували, зокрема танки Abrams. ﻿Про це заявив у коментарі CNN координатор Ради національної безпеки Білого дому Джон Кірбі, повідомляє Новое время.

"Що я можу вам сказати — це те, що є багато можливостей, які вже відправляються або будуть відправлені ближчими тижнями й місяцями" , — сказав він.

Він уточнив, що йдеться про відправку військового потенціалу, який матиме критично важливе значення для ЗСУ для ведення бойових дій взимку, а також навесні.

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Кірбі також висловив переконання, що рішення про відправку танків Abrams, оголошене минулого тижня, не було прийнято надто пізно — навіть на тлі повідомлень про захоплення Росією нових територій на сході України.

Увечері 30 січня Байден заявив, що США не будуть передавати винищувачі F-16 Україні.