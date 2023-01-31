AFP: Танки з Норвегії можуть бути в Україні до кінця березня
Норвегія відправить бойові танки Leopard 2 німецького виробництва в Україну якнайшвидше, найімовірніше - в кінці березня. Про це заявив у понеділок міністр оборони країни в інтерв'ю AFP, повідомляє Європейська правда.
Стосовно кількості танків Осло наразі не називає точне число.
"Ми ще не визначилися з кількістю", - сказав міністр оборони Бйорн Аріль Грам.
Норвегія перебуває у списку кількох європейських країн, які пообіцяли поставити танки західного зразка Україні.
Скандинавська держава має на озброєнні 36 танків Leopard 2.
Раніше Грам уточнював, що це будуть Leopard 2A4 – та ж модифікація, яку передасть Україні Польща.
ЗМІ повідомляли, що Норвегія розглядає можливість поставки Україні до 8 танків Leopard 2.