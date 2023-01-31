Генштаб: ЗСУ за добу знищили близько 850 окупантів

За даними Генерального штабу ЗСУ, Росія у загарбницькій війні проти України вже втратила 127 500 солдатів, 6 378 бойових броньованих машин, 2 197 артилерійських систем та 1 951 безпілотник.

Загальні бойові втрати противника з 24.02.22 по 31.01.23 орієнтовно склали:

особового складу – близько 127 500 (+850) осіб ліквідовано,

танків - 3201 (+0) од.

бойових броньованих машин – 6 378 (+9) од.,

артилерійських систем – 2 197 (+1) од.,

РСЗВ – 454 (+1) од.,

засобів ППО – 221 (+0) од.,

літаків – 293 (+0) од.,

вертольотів – 284 (+0) од.,

БПЛА оперативно-тактичного рівня - 1951 (+4) од.,

крилатих ракет - 796 (+0) од.,

кораблів/катерів - 18 (+0) од.,

автомобільної техніки та автоцистерн – 5 048 (+7) од.,

спеціальної техніки – 200 (+1) од.

Дані уточнюються.