Генштаб: ЗСУ за добу знищили близько 850 окупантів
За даними Генерального штабу ЗСУ, Росія у загарбницькій війні проти України вже втратила 127 500 солдатів, 6 378 бойових броньованих машин, 2 197 артилерійських систем та 1 951 безпілотник.
Загальні бойові втрати противника з 24.02.22 по 31.01.23 орієнтовно склали:
- особового складу – близько 127 500 (+850) осіб ліквідовано,
- танків - 3201 (+0) од.
- бойових броньованих машин – 6 378 (+9) од.,
- артилерійських систем – 2 197 (+1) од.,
- РСЗВ – 454 (+1) од.,
- засобів ППО – 221 (+0) од.,
- літаків – 293 (+0) од.,
- вертольотів – 284 (+0) од.,
- БПЛА оперативно-тактичного рівня - 1951 (+4) од.,
- крилатих ракет - 796 (+0) од.,
- кораблів/катерів - 18 (+0) од.,
- автомобільної техніки та автоцистерн – 5 048 (+7) од.,
- спеціальної техніки – 200 (+1) од.
Дані уточнюються.