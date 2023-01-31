Генштаб: Сили оборони відбили атаки РФ у районах 13 населених пунктів

Згідно зведенням Генерального штабу ЗСУ, минулої доби Сили оборони відбили атаки ворога в районах 13 населених пунктів у Луганській та Донецькій областях.

Минулої доби противник завдав 3 авіаційних і 4 ракетних удару. Здійснив понад 60 обстрілів із реактивних систем залпового вогню, зокрема, по житлових будинках міст Херсон та Очаків. Є постраждалі серед мирних мешканців.

Високою залишається загроза авіаційних та ракетних ударів по всій території України.

Противник продовжує вести наступальні дії на Лиманському та Бахмутському напрямах, зазнаючи великих втрат. Веде безуспішні наступальні дії на Авдіївському та Новопавлівському напрямках.

На Куп'янському та Запорізькому напрямках – обороняє раніше захоплені рубежі.

"Зазначається невіра особового складу підрозділів Російської Федерації у рішеннях власного військово-політичного керівництва та виснаження особового складу від інтенсивності бойових дій" , - зазначають у штабі.

Минулої доби підрозділи Сил оборони України відбили атаки окупантів у районах населених пунктів Новоселівське, Білогорівка Луганської області та Ямполівка, Спірне, Червона Гора, Парасковіївка, Бахмут, Кліщіївка, Іванівське, Авдіївка, Водяне, Першотравневе та Вугледар у Донецьку.

Продовжуються обстріли військами Російської Федерації населених пунктів поблизу державного кордону, що спричиняють втрати серед цивільного населення та руйнування приватної власності.

Окупанти обстріляли райони населених пунктів Хренівка, Гута-Студенецька та Червоний Хутір Чернігівської області; Сопіч, Волфіно, Шпіль, Басівка, Запсілля, Мезенівка, Велика Писарівка Сумської області та Ветеринарне, Глибоке, Стрілячі, Борисівка, Ненудне, Стариця, Огірцеве, Верхня Писарівка, Вовчанськ, Бударки, Новомлинськ та Дворічна

На Куп'янському напрямку від ворожого вогню постраждали Сіньківка, Куп'янськ, Іванівка, Кислівка та Котлярівка Харківської області та Новоселівське та Андріївка на Луганщині.

На Лиманському напрямку обстріляно Новоєгорівку, Макіївку, Невське, Червонопопівку, Кремінну Луганської області та Ямполівку, Діброву, Ямпіль та Спірне в Донецькій області.

На Бахмутському напрямку вогневого впливу зазнали Верхньокам'янське, Спірне, Білогорівка, Веселе, Червона Гора, Парасковіївка, Бахмут, Іванівське, Клищіївка, Озарянівка, Дружба, Іванопілля та Нью-Йорк Донецької області.

На Авдіївському напрямку під ворожий танковий, мінометний та артилерійський вогонь потрапили Бердичі, Тоненьке, Північне, Водяне, Красногорівка, Георгіївка, Мар'їнка та Перемога Донецької області.

На Новопавлівському - обстріляні Водяне, Богоявленка, Новоукраїнка, Вугледар, Микільські Дачі та Ненудне Донецької області.

На Запорізькому напрямку постраждали, зокрема, Времівка та Новопіль на Донечині, а також Ольгівське, Білогір'я, Чарівне, Мала Токмачка, Новоданилівка, Оріхів, Кам'янське та Новоселівка Запорізької області. Усього понад 20 населених пунктів.

На Херсонському напрямку обстрілів з реактивних систем залпового вогню, ствольної артилерії та мінометів зазнали райони населених пунктів Одрадокам'янка, Іванівка, Токарівка, Антонівка, Первомайське, Велетенське та Херсон.

Авіація Сил оборони України протягом доби завдала 4 ударів по районах зосередження ворога, а підрозділи ракетних військ та артилерії вразили 3 пункти управління, 4 райони зосередження та 2 склади боєприпасів окупантів.