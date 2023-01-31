Кабмін змінив порядок бронювання держслужбовців та працівників підприємств

Кабінет міністрів оприлюднив новий порядок бронювання військовозобов'язаних, який передбачає відстрочку від мобілізації для 50% і більше держслужбовців та працівників важливих для країни підприємств.

Заброньованим військовозобов'язаним надається відстрочка від призову на військову службу з мобілізації. Вона не може перевищувати:

термін проведення мобілізації – для військовозобов'язаних, які працюють в органах державної влади, інших державних органах, органах місцевого самоврядування; шість місяців – для військовозобов'язаних, які працюють:

на підприємствах, в установах та організаціях, яким встановлені мобілізаційні завдання (замовлення);

на підприємствах, в установах та організаціях, які здійснюють виробництво товарів, виконання робіт та надання послуг, необхідних для забезпечення потреб Збройних Сил, інших військових формувань;

на підприємствах, в установах та організаціях, які є критично важливими для функціонування економіки та забезпечення життєдіяльності населення у особливий період.

Керівники органів державної влади, інших державних органів, органів місцевого самоврядування, підприємств, установ та організацій відповідають за включення військовозобов'язаних працівників до списків, а також за відповідність облікових даних військовозобов'язаних, зазначених у списку, їхнім військово-обліковим документам.

В органах державної влади, інших державних органах, органах державного управління, юрисдикція яких поширюється на всю територію України, кількість військовозобов'язаних, які підлягають бронюванню та обіймають посади, має становити 50% кількості військовозобов'язаних – за винятком керівної ланки.

Бронюванню незалежно від військового звання, віку та військово-облікової спеціальності підлягають: військовозобов'язані, які обіймають посади державної служби категорій "А" та "Б", керівники міністерств та їх заступники, керівники державних органів, органів державного управління, юрисдикція яких поширюється на всю територію України, та їх заступники, керівники самостійних структурних підрозділів таких органів та їх заступники, а також працівники патронатних служб.

В органах місцевого самоврядування військовозобов'язані, які обіймають посади 1-4 категорій посад, підлягають бронюванню незалежно від звання, віку та спеціальності. Серед посадових осіб 5-7 категорій бронювання можливе для 50% військовозобов'язаних.

Підприємства, установи та організації, яким встановлені мобілізаційні завдання (замовлення), також мають забронювати 50% своїх військовозобов'язаних працівників. За наявності обґрунтованої необхідності кількість заброньованих може перевищувати 50%.

Військовообов'язані керівники та їх заступники у таких підприємствах, установах чи організаціях, а також працівники підприємств, установ та організацій паливно-енергетичного комплексу, перелік яких затверджується Міненерго, підлягають бронюванню незалежно від військового звання, віку та військово-облікової спеціальності.

До підприємств ПЕК не застосовується обмеження щодо кількості військовозобов'язаних, які підлягають бронюванню.

Підприємства, установи та організації, які здійснюють виробництво товарів, виконання робіт та надання послуг, необхідних для забезпечення потреб Збройних Сил, інших військових формувань, мають забронювати 50% кількості військовозобов'язаних, а у разі обґрунтованої необхідності – і більше.

Керівники цих підприємств, їх заступники, а також працівники підприємств ПЕК, перелік яких затверджує Міненерго, підлягають бронюванню незалежно від військового звання, віку та військово-облікової спеціальності.

Підприємства, установи та організації, які є критично важливими для функціонування економіки та забезпечення життєдіяльності населення у особливий період, мають бронювати 50% військовозобов'язаних працівників, але можуть і більше.

Обов'язково бронюються керівники та заступники керівників таких підприємств, працівники сфери ПЕК, а також працівники спеціалізованих установ ООН, зарубіжних дипломатичних установ, представництв донорських установ, виконавці проектів міжнародної технічної допомоги, представництва міжнародних організацій, міжнародні та українські неурядові організації, що реалізують гуманітарну діяльність. партнерів, які є критично важливими для функціонування економіки та забезпечення життєдіяльності населення у особливий період.

Списки подаються до відповідних органів та погоджуються Генеральним штабом Збройних Сил (СБУ, Службою зовнішньої розвідки), а ті надсилають їх Мінекономіки, яке видає остаточні документи про бронювання.

Бронювання, які вже надані працівникові за старою процедурою, будуть дійсні протягом строку, на який вони були надані.

У разі втрати підстав для бронювання (завершення мобілізаційного завдання, звільнення, розформування держоргану тощо) відстрочення анулюється.