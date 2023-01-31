МВФ покращив прогнози для світової економіки, але радіти зарано

Міжнародний валютний фонд оновив прогнози для світової економіки і покращив їх відносно попередньої публікації у жовтні, проте попереджає, що шлях до відновлення лише починається.﻿ Про це йдеться в оновленому World Economic Outlook, повідомляє Економічна правда.

Економісти МВФ очікують, що світова економіка цього року сповільниться і зросте на 3,4% у 2022 році та 2,9% у 2023 році, після чого відновиться до 3,1% у 2024 році. Прогноз на 2023 рік покращився на 0,2 відсоткових пункта, а на 2024 рік – погіршився на 0,1 в.п.

"Зростання залишатиметься слабким за історичними мірками, оскільки боротьба з інфляцією та війна Росії в Україні тиснутимуть на активність" , – зазначає МВФ та додає, що наступний рік може стати переломним моментом, коли зростання досягне дна, а інфляція знизиться.

Поліпшення прогнозу зумовлено стійкістю економік у третьому кварталі торік завдяки сильним ринкам праці, стабільному споживанню домогосподарств та інвестиціям бізнесу, а також кращій, ніж очікувалося, адаптації до енергетичної кризи в Європі.

Крім того, раптове відкриття економіки Китаю цьогоріч прокладає шлях до більш швидкого відновлення активності. Фінансові умови у світі покращилися, оскільки інфляційний тиск почав зменшуватися.

Для країн з розвиненою економікою уповільнення буде більш вираженим: з 2,7% торік до 1,2% і 1,4% цього і наступного року. Дев'ять з 10 розвинених економік, ймовірно, сповільняться. Зокрема, у США очікується сповільнення до 1,4% цьогоріч, а в єврозоні – до 0,7%.

Країни з ринками, що розвиваються вже пройшли "найнижчу точку", і очікується, що їхнє зростання помірно підвищиться до 4% та 4,2% цього та наступного року.

В МВФ кажуть, що Індія утримує значний вплив, і разом з Китаєм на неї припадатиме половина світового зростання цього року, тоді як на США та єврозону разом узяті – лише десята частина.