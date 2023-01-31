ГУР: Маємо зробити все, щоб до літа Крим повернувся додому

Начальник головного управління розвідки генерал-майор Кирило Буданов вважає, що цього року Росія зосередиться на окупації більшої території у Донецькій та Луганській областях.

Буданов вважає поновлення наступу з Білорусі малоймовірним. За його словами, такий крок може свідчити лише про намір відволікти та розділити сили оборони.

Глава ГУР також додав, що "ми маємо зробити все, щоб до літа Крим повернувся додому".

На запитання, чи вважає він, що захід українських військ до окупованого Криму спонукає президента РФ Володимира Путіна застосувати ядерну зброю, Буданов зазначив: "Це неправда. І Крим нам повернуть. Я вам більше скажу: все почалося в Криму в 2014 році, і на це все закінчиться".