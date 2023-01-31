Україна піднялася в індексі сприйняття корупції

За даними Transparency International Ukraine (TIU), Україна посіла 116 місце серед 180 країн в Індексі сприйняття корупції-2022, піднявшись у рейтингу на 6 пунктів порівняно з минулим роком, коли вона посідала 122 місце.

"33 бали зі 100 можливих отримала Україна в Індексі сприйняття корупції (Corruption Perceptions Index – CPI) за 2022 рік. Наш показник виріс на один бал, і тепер Україна посідає 116 місце зі 180 країн у СРІ" , - йдеться у повідомленні TIU.

"Антикорупційна система, доречність і доцільність якої роками заперечували проросійські сили в Україні, вистояла. Незважаючи на деякі обмеження, зумовлені воєнним часом, антикорупційні органи працюють, і результати цієї роботи стають дедалі помітнішими" , - повідомив виконавчий директор організації Андрій Боровик.

Ключовим показником Індексу є кількість балів, а не місце у рейтингу. Мінімальна оцінка (0 балів) означає, що корупція фактично підміняє державу, максимальна (100 балів) свідчить про те, що корупція майже відсутня. Індекс оцінює корупцію лише у державному секторі.

Виконавчий директор TIU нагадав, що останніх 5 років Україна то піднімалася, то опускалася в рейтингу.

Минулого року показник України виріс, за словами Боровика, насамперед через виконання владою взятих зобов'язань.

Що вплинуло на підвищення України в рейтингу:

Минулого року було призначено нового керівника САП, що активізувало розслідування корупції на найвищому рівні та зменшило можливості певних політичних груп впливати на ці справи.

Також у 2022 році свою ефективність показав Вищий антикорупційний суд, який за минулий рік ухвалив уже 37 вироків.

Крім того, було ухвалено Антикорупційну стратегію на 2021-2025 роки.

Боровик наголосив, що чимало речей було реалізовано і у сфері приватизації державного майна.

Рейтинг інших країн: Так само, як і Україна, 33 бали мають Алжир, Ангола, Замбія, Монголія, Сальвадор та Філіппіни. На один бал Україну випереджають Боснія та Герцеговина, Гамбія, Індонезія, Малаві, Непал, Сьєрра-Леоне.

Серед сусідів Україна продовжує залишатися вищою за Росію – країна у 2022 році втратила 1 бал і з 28 балами посідає 137 місце у списку.

Також знову знизилися бали Угорщини – 42 бали (-1 бал, 77 місце), та російської сателітки Білорусі (-2 бали, 82 сходинка).

Лідерами рейтингу залишаються Данія, Нова Зеландія та Фінляндія – усі вони з 88 балами ділять перший рядок.

Наприкінці списку, як і минулого року, залишаються Сомалі (13 балів), Сирія (13 балів) та Південний Судан (11 балів).

Щоб не допустити погіршення показників України в рейтингу сприйняття корупції Transparency International Ukraine пропонує владі зробити 4 комплексні кроки: