WP: На Буданова було скоєно 10 замахів

За інформацією The Washington Post, на керівника української розвідки Кирила Буданова, за словами близької до нього людини, було скоєно щонайменше 10 замахів, повідомляє Українська правда.

"За словами людини, близької до Буданова, на нього було скоєно не менше 10 замахів. У 2019 році під його автомобіль було закладено бомбу, але вона здетонувала передчасно" , - стверджує видання.

Повідомляється, що Буданов живе у своєму офісі, веде обережний спосіб життя та рідко з'являється на людях.

Зазначається, що у кабінеті голови ГУР цілодобово грає класична музика. У кутку схована зброя, а на столі лежать патрони.

Буданов залишається мішенню для Кремля, адже після вибуху на Кримському мості у жовтні 2022 року Москва назвала винуватцями агентів ГУР на чолі з головою.

Стрімкий зліт Буданова до рівня одного з наймолодших генералів в історії України прискорився у серпні 2016 року, коли підполковника Федеральної служби безпеки Росії було вбито в Криму.

Вважалося, що Буданов був одним із українських спецоператорів, які працювали в тилу ворога, і пізніше він був нагороджений українським "Орденом мужності" за операції, що не розголошуються.

2020 року, коли йому було всього 34 роки, його призначили головою ГУР.

Буданов не підтверджує і не заперечує операцію чи свою участь у ній: "Щось сталося... І після цього почалися всі замахи на моє життя".