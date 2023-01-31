У Броварах керівництву міста вручили повістки

31 січня у Броварах Київської області, під час засідання виконавчого комітету міської ради, вручили повістки до військкомату меру міста Ігорю Сапожку та іншим присутнім чоловікам, повідомляє Українська правда.

Заступник начальника Броварського районного територіального центру комплектування та соціальної підтримки Михайло Григор'янц вручив повістки 9 чоловікам.

Вони мають прийти у військкомат уточнити облікові дані та пройти медкомісію.

"Наші працівники вже проходили медкомісію. Але знову нас запросили на звірку обліку військової служби. Тому, дійсно, йтиму у військкомат для того, щоб звірити певні обліки і знову пройти відповідні комісії, якщо в цьому є необхідність. Виконуватимемо те, що сьогодні державі потрібно" , - заявив Сапожко.

Мер Броварів додав, що він раніше вже отримував повістку, ходив у військкомат і навіть проходив медкомісію.

Мер Броварів Сапожко отримав повістку на виконкомі міської ради. Відео з місцевих пабліків pic.twitter.com/vJdP7DGN7K — Українська правда ✌️ (@ukrpravda_news) January 31, 2023

Також повідомляється, що повістки отримали старости сіл Княжичі та Требухів Артем Мороз та Андрій Цахло.

Вони заявили, що підуть на військово-лікарську комісію і для уточнення даних і закликають усіх, хто отримав повістки, наслідувати їхній приклад.

Загалом повістки отримають ще 98 чоловіків із Броварської ОТО.

Після отримання повістки потрібно протягом 48 годин прийти до Центру комплектування. При собі потрібно мати документи, що засвідчують особу.