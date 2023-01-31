У Британії вважають непрактичною відправку Україні винищувачів

Велика Британія поки що не планує відправляти Україні винищувачі Typhoon і F-35, оскільки це було б непрактично, повідомляє Ділова столиця.

Про це заявив речник британського уряду із посиланням на Evening Standard.

"Британські винищувачі Typhoon і F-35 є надзвичайно складними і потрібні місяці, щоб навчитися керувати ними. Враховуючи це, ми вважаємо, що відправка цих літаків в Україну є непрактичною" , — сказав речник.

"Очевидно, що ми будемо продовжувати надавати і прискорювати нашу військову підтримку Україні і уважно прислухатися до їхніх запитів" , — додав він.

Відповідаючи на запитання, чи не заперечує уряд проти того, щоб інші союзники надсилали менш сучасні літаки, речник сказав:

"Ми продовжимо обговорювати з нашими союзниками те, що, на нашу думку, є правильним підходом. Ми щойно відправили наші танки Challenger і рухаємось разом з нашими союзниками в цьому напрямку. Ці танки прибудуть досить скоро".