Донецька ОВА: Росіяни обстріляли з артилерії Бахмут, є жертви

Війська РФ у вівторок, 31 січня, обстріляли з артилерії Бахмут на Донеччині. Внаслідок російської атаки загинули двоє людей, серед яких — неповнолітній хлопець, повідомляє Новое время.

Про це повідомив голова Донецької ОВА Павло Кириленко у Telegram.

Він нагадав, що окупанти кілька місяців поспіль методично та цілеспрямовано знищують Бахмут та вбивають мирних мешканців.

"Сьогоднішній день, на жаль, не виняток: дві людини загинули внаслідок чергового артобстрілу, який стався кілька годин тому. Один із загиблих - неповнолітній хлопець" , - повідомив він.

Також, за його даними, четверо мирних жителів постраждали і було пошкоджено аптеку. Він наголосив, що всі воєнні злочини військ РФ документуються, а росіяни відповідатимуть за свої дії.

Доповнено 16:10 Внаслідок обстрілу РФ житлового масиву в Бахмуті загинув 12-річний хлопчик і чоловік, повідомляє Офіс генпрокурора в Telegram. Також, за даними прокуратури, поранення різного ступеня тяжкості зазнали п’ятеро городян.

"За даними слідства, 31 січня 2023 року збройні сили РФ зі ствольної артилерії обстріляли житловий масив у м. Бахмуті. Внаслідок обстрілу загинули чоловік та 12-річний хлопчик" , — йдеться у повідомленні відомства.

Фото: Павло Кириленко/Telegram

Фото: Павло Кириленко/Telegram

Російські окупанти продовжують намагатися наступати на Бахмутському напрямку. Українське місто обстрілюється росіянами щодня. За даними ЗСУ, в районі Бахмута окупанти щодня втрачають батальйон убитими.