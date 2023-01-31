Буданов: В Україні воюють приблизно 326 тисяч російських військових

В Україні воюють приблизно 326 тисяч російських окупантів, заявив начальник Головного управління розвідки Міноборони Кирило Буданов в інтерв'ю The Washington Post, опублікованому у вівторок, 31 січня, повідомляє Новое время.

Газета пише, що Буданов під час інтерв'ю демонстрував впевненість у своїх розвідданих і «іноді заглядав у папку, щоб назвати точні цифри». Він також повідомив, що в Росії залишилося лише 9% запасів ракет Калібр.

Глава ГУР спрогнозував, що країна-агресорка Росія цього року зосередиться на спробах захопити більше території Донецької та Луганської областей. На його думку, новий наступ із Білорусі малоймовірний і загроза з цього напрямку — спроба відволікти та розділити Сили оборони України. Буданов також сказав, що Україна має «зробити все, щоб Крим повернувся додому до літа».

За даними Генштабу ЗСУ, від початку повномасштабного вторгнення країна-агресорка Росія втратила близько 127 500 своїх військових, минулої доби — близько 850.

Головнокомандувач ЗСУ Валерій Залужний у грудневому інтерв'ю The Economist казав, що РФ має резерв у 1,2-1,5 млн людей, і зараз росіяни готують близько 200 тисяч свіжих солдатів.