Франція оголосила про постачання до України ще 12 гаубиць "Caesar"

Франція поставить в Україну ще 12 самохідних артилерійських установок "Caesar", повідомляє Ділова столиця.

Про це заявив міністр закордонних справ Франції Себастьян Лекорню на пресконференції зі своїм українським колегою Олексієм Резніковим.

"Ми готуватимемо воїнів, які застосовуватимуть системи ППО. Це все обговорюватиметься" , — сказав він.

Лекорню додав, що Франція вже надала Україні 18 САУ Caesar, одна з яких несправна.

Як повідомлялось, Данія передасть Україні всі 19 САУ "Caesar", які є на озброєнні країни.