Politico: США ще не обговорювали передачу ЗСУ винищувачів

Лаконічне "ні" президента США Джо Байдена щодо того, чи планують Штати передати Україні винищувачі - не є остаточною позицією Вашингтона. Питання поки що не обговорювали на вищому рівні, повідомляє РБК-Україна.

Про це пише Politico.

Як відзначив виданню посадовець, "стосовно F-16 не було жодної серйозної дискусії на високому рівні".

"Іншими словами, не схоже, що заява Байдена є результатом внутрішнього перегляду політики, а радше поточною позицією людини, яка ухвалює остаточне рішення" , - відзначає видання.

За словами заступника радника президента США з національної безпеки Джона Файнера, Штати порушуватимуть питання винищувачів для ЗСУ з Києвом та союзниками "дуже обережно".

Водночас Вашингтон може схвалити реекспорт винищувачів F-16 з третіх країн, які їх експлуатуюсь.

Нагадаємо, що президент США Джо Байден, під час питання, чи планують Штати передати Україні винищувачі - обмежився коротким "ні".

Як відзначив міністр оборони України Олексій Резніков, кожна військова допомога ЗСУ проходила через відмову у союзників, однак зрештою наша країна отримувала необхідну зброю.