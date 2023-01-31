Генштаб: У Донецьку військові РФ і "вагнерівці" хворіють на небезпечні інфекції

За даними української розвідки, в окупованому росіянами Донецьку серед ворожих військовослужбовців та найманців "Вагнера" зросла кількість захворювань на особливо небезпечні інфекції через погані санітарно-гігієнічні умови, повідомляє Українська правда.

Про це повiдомив Генеральний штаб Збройних сил України у вечірньому зведенні за 31 січня.

"У Донецьку серед військовослужбовців російських окупаційних військ та найманців так званої ПВК "Вагнер" значно зросла кількість захворювань на особливо небезпечні інфекції, що може бути пов’язане з відсутністю нормальних санітарно-гігієнічних умов у місцях розташування підрозділів противника".

У 342 добу російського широкомасштабного вторгнення російські окупанти завдали 3 авіаційних та 3 ракетних ударів. Також здійснили понад 20 обстрілів з реактивних систем залпового вогню.

Пошкоджень зазнала цивільна інфраструктура у Харківській, Донецькій та Херсонській областях.

Загроза авіаційних та ракетних ударів залишається по всій Україні.

Авіація Сил оборони України протягом поточної доби завдала 9 ударів по районах зосередження живої сили, озброєння і військової техніки противника та 2 удари по позиціях зенітно-ракетних комплексів.

Підрозділи ракетних військ і артилерії Сил оборони України за добу уразили 9 районі зосередження живої сили противника та 1 склад боєприпасів.

"Противник продовжує вести наступальні дії на Лиманському та Бахмутському напрямках, зазнаючи великі втрати. Веде безуспішні наступальні дії на Авдіївському та Новопавлівському напрямках. На Куп’янському та Запорізькому напрямках веде оборону раніше захоплених рубежів. На Херсонському напрямку обстрілює позиції наших підрозділів та цивільних об’єктів".

На Волинському, Поліському, Сіверському та Слобожанському напрямках обстановка без суттєвих змін, наступальних угруповань противника не виявлено.

На Сіверському напрямку противник здійснив обстріли з мінометів в районах населених пунктів Клюси, Містки, Гута-Студенецька, Леонівка Чернігівської області; Сопич, Волфине Сумської області та Леміщине Харківської області.

На Слобожанському напрямку противник не припиняє здійснювати обстріли позицій українських військ вздовж лінії зіткнення. В результаті мінометних та артилерійських обстрілів постраждали райони населених пунктів: Ветеринарне, Стрілеча, Глибоке, Зелене, Нескучне, Огірцеве, Вовчанськ, Стариця, Бударки Харківської області.

На Куп’янському напрямку ворог здійснив обстріл позицій українських військ у районах населених пунктів Іванівка, Куп’янськ, Кислівка, Котлярівка Харківської області та Новоселівське, Ковалівка Луганської області.

На Лиманському напрямку противник здійснив мінометні та артилерійські обстріли в районах населених пунктів Новоєгорівка, Невське, Червонопопівка, Кремінна, Діброва Луганської області.

На Бахмутському напрямку вогневого ураження зазнали райони населених пунктів: Верхньокам’янське, Спірне, Берестове, Білогорівка, Бахмут, Іванівське, Предтечине, Кліщіївка, Курдюмівка, Дружба та Майорськ Донецької області.

На Авдіївському напрямку під ворожий вогонь потрапили райони населених пунктів Бердичі, Тоненьке, Сєверне, Авдіївка, Водяне, Георгіївка, Мар’їнка, Побєда Донецької області.

На Новопавлівському напрямку вогневого ураження зазнали райони населених пунктів: Велика Новосілка, Нескучне, Новоукраїнка, Богоявленка, Вугледар та Микільські Дачі Донецької області.

На Запорізькому напрямку вогневого ураження зазнали райони 15 населених пунктів, зокрема: Времівка і Новопіль Донецької області; Малинівка, Гуляйполе, Чарівне, Оріхів, Новоданилівка Запорізької області.

На Херсонському напрямку обстрілів з реактивних систем залпового вогню, ствольної артилерії та мінометів зазнали райони 17 населених пунктів зокрема: Золота Балка, Берислав, Веселе, Миколаївка, Тягинка, Понятівка, Антонівка, Берегове, Янтарне Херсонської області та місто Херсон. Є жертви серед цивільного населення.

При цьому окупанти посилили фільтраційні та контрдиверсійні заходи на тимчасово зайнятих територіях Херсонської області. Так, російські окупаційні війська обмежили в’їзд та виїзд з населеного пункту Улянівка, проводяться обшуки у місцевих мешканців та перевірка мобільних телефонів.