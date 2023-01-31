Шмигаль поділився очікуваннями від саміту Україна-ЄС у Києві

Україна очікує, що під час саміту Україна-ЄС буде сформовано детальний план дій для подальшої євроінтеграції, повідомляє Ділова столиця.

Про це йдеться у повідомленні прем'єр-міністра України Дениса Шмигаля в Telegram.

За словами Шмигаля, насамперед Київ очікує від саміту проміжної позитивної оцінки євроінтеграційних зусиль України.

"Ми хочемо сформувати детальну дорожню карту, яка максимально дасть нам розуміння, як успішно пройти євроінтеграційний шлях від оцінки роботи, яку ми провели після отримання статусу кандидата до початку предметних переговорів про вступ України до Європейського Союзу" , — пояснив прем'єр.

Він додав, що крім цього, на порядку денному саміту Україна-ЄС будуть питання секторальної інтеграції української економіки до європейського простору.

"Зокрема для нас принципово важливо отримати довгостроковий доступ усіх українських товарів до ринків ЄС без квот і без мит. Також ми сподіваємося на прогрес у питанні приєднання до єдиної зони платежів у євро SEPA та у приєднання до єдиного роумінгового простору" , — підкреслив Шмигаль.

Нагадаємо, раніше прем’єр-міністр України Денис Шмигаль заявив, що в уряді розраховують закрити всі глави переговорів про вступ та підписати угоду про членство України в Європейському Союзі у перспективі двох років.