Білий дім: США скоро оголосять про ще один пакет допомоги Україні
США незабаром оголосять про подальшу допомогу Україні у сфері безпеки, заявила офіційний представник Білого дому Олівія Далтон, повідомляє Новое время.
Про це повідомляє СNN.
"Я очікую, що незабаром ми оголосимо про додаткову допомогу в галузі безпеки", - сказала Далтон.
На запитання про те, чи США відправлять літаки F16 в Україну, вона відповіла негативною і нагадала про мільярди доларів допомоги, яку Вашингтон вже передав ЗСУ.
Далтон також наголосила, що США підтримують «регулярні контакти» з українськими офіційними особами щодо потреб армії.
30 січня президент Джо Байден заявив журналістам, що США не надаватимуть Україні винищувачі F-16. 31 січня Байден заявив, що обговорить з українським колегою Володимиром Зеленським запити України на озброєння для захисту від російських окупантів.
Міністр оборони України Олексій Резніков, коментуючи слова американського лідера, заявив, що кожен вид допомоги в нашій країні проходив через відмову у союзників.