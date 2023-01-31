Білий дім: США скоро оголосять про ще один пакет допомоги Україні

США незабаром оголосять про подальшу допомогу Україні у сфері безпеки, заявила офіційний представник Білого дому Олівія Далтон, повідомляє Новое время.

Про це повідомляє СNN.

"Я очікую, що незабаром ми оголосимо про додаткову допомогу в галузі безпеки" , - сказала Далтон.

На запитання про те, чи США відправлять літаки F16 в Україну, вона відповіла негативною і нагадала про мільярди доларів допомоги, яку Вашингтон вже передав ЗСУ.

Далтон також наголосила, що США підтримують «регулярні контакти» з українськими офіційними особами щодо потреб армії.

30 січня президент Джо Байден заявив журналістам, що США не надаватимуть Україні винищувачі F-16. 31 січня Байден заявив, що обговорить з українським колегою Володимиром Зеленським запити України на озброєння для захисту від російських окупантів.

Міністр оборони України Олексій Резніков, коментуючи слова американського лідера, заявив, що кожен вид допомоги в нашій країні проходив через відмову у союзників.