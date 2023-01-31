У МЗС відповіли на звинувачення Human Rights Watch у використанні заборонених мін

Міністерство закордонних справ України відреагувало на звіт правозахисної організації Human Rights Watch, в якому українських захисників звинуватили у нібито використанні заборонених протипіхотних мін, повідомляє Новое время.

Як повідомляється на сайті МЗС, Україна взяла звіт до відома, відповідні українські установи його проаналізують.

У відомстві наголосили, що Україна повністю виконує міжнародні зобов'язання на тлі воєнних злочинів російських окупантів і скоєння ними злочинів проти людяності та геноциду українського народу.

"Нагадуємо, що згідно з Оттавською конвенцією Україна знищила вже 3 млн протипіхотних мін, зокрема запаси надзвичайно небезпечних мін ПОМ-3. Росія ж, напавши на Україну, використовувала і використовує увесь спектр заборонених мін, зокрема особливо небезпечні для цивільних міни ПОМ-3 Медальйон" , — сказано в повідомленні відомства.

У міністерстві додали, що Україна завжди відкрита до співпраці з міжнародними організаціями.

"Розраховуємо також, що HRW активно сприятиме Україні у справі консолідації міжнародних зусиль із надання допомоги нашій державі в сфері протимінної діяльності" , — зазначили в МЗС.

HRW 31 січня опублікувала звіт, у якому стверджує, що задокументувала «численні випадки», коли ракети з протипіхотними мінами ПФМ («мінами-пелюстками») випускали по захоплених окупантами територіях у районі Ізюма Харківської області поблизу російських військових об'єктів. Використання протипіхотних мін забороняє Оттавська конвенція, яку Україна, на відміну від Росії, ратифікувала.

Прем'єр-міністр Денис Шмигаль на початку січня казав, що Росія створила в Україні найбільше в світі мінне поле площею 250 тисяч квадратних кілометрів.