Глава МЗС Литви закликав країни Євросоюзу вислати послів Росії

Державам-членам Європейського Союзу немає сенсу мати послів Росії у своїх країнах, повідомляє РБК-Україна.

Про це заявив міністр закордонних справ Литви Габріелюс Ландсбергіс, повідомляє Verslo Zinios.

"У багатьох випадках немає особливого сенсу мати посла, російського посла, в будь-якій європейській столиці. Тому що, як ми бачимо, це вже не дипломатична установа, а пропагандистська, яка приховує воєнні злочини і взагалі просуває геноцидний порядок денний" , - заявив він.

Міністр зазначив, що нещодавно Литва була єдиною країною, в якій не було російського посла.

"Тепер ми у Балтійській групі" , - сказав Ландсбергіс.

Нагадаємо, 23 січня Росія заявила, що знижує рівень дипломатичних відносин з Естонією та скорочує кількість дипломатів. Представництва обох країн будуть представлені тимчасово повіреними замість послів.

У свою чергу, Естонія оголосила, що висилає посла Росії з країни і чекає аналогічних дій від Москви.

Крім того, Латвія вимагає від посла Росії Михайла Ваніна залишити країну до 24 лютого.