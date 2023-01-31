Успішний наступ Росії навесні малоймовірний — західні чиновники

Наступ російських окупантів навесні 2023 року навряд чи буде успішним, заявили західні офіційні особи журналістам, повідомляє Новое время.

Про це повідомляє CNN у вівторок, 31 січня.

Західні чиновники зауважили проблеми окупантів із матеріально-технічним забезпеченням та поповненням втрат. На їхню думку, росіяни можуть спробувати розпочати наступ, незважаючи на ці проблеми, проте їхня «здатність змінити хід конфлікту наразі обмежена».

"Вони серйозно обмежені у здатності поповнити втрати, яких зазнали в Україні, тому звертаються до міжнародних партнерів" , — заявили неназвані офіційні особи.

За словами чиновників, малоймовірно, що сотні тисяч «мобілізованих резервістів» країни-агресора зможуть створити згуртовані формування, здатні на масштабні наступальні дії і маневрені операції.

Західні чиновники також сумніваються, що окупанти підуть у наступ з території Білорусі найближчими місяцями.

Головнокомандувач ЗСУ Валерій Залужний у грудневому інтерв'ю The Economist казав, що країна-агресор може піти у новий великий наступ у лютому 2023 року. За його словами, він може розпочатися зокрема з території Білорусі у напрямку Києва.

Глава Міноборони України Олексій Резніков прогнозував, що новий масштабний наступ російських військ розпочнеться навесні.

Представник Головного управління розвідки Міністерства оборони України Вадим Скібіцький заявив, що в рамках підготовки РФ до нового наступу триває перегрупування російських військ по всіх напрямках на лінії фронту.

Президент Володимир Зеленський 30 січня заявив, що, попри плани окупантів, Україна розбиватиме ворожі війська і готуватиме свій великий контрнаступ.