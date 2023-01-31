Прем'єр Британії: Тривалий глухий кут у війні буде на руку тільки Росії

Прем'єр-міністр Великобританії Ріші Сунак переконаний, що «тривалий глухий кут» у війні Росії проти України піде на користь країні-агресору, повідомляє Новое время.

Про це повідомляє CNN.

«Тривалий глухий кут» у конфлікті Москви з Україною «піде тільки на користь Росії», - заявив Сунак.

Він зазначив, що існує можливість прискорити британську підтримку України.

"Це дасть Україні найкращі шанси на успіх і дозволить максимально використати вікно можливостей, в якому російські сили опинилися на задній лінії" , - сказав він.

Прем'єр додав, що ця нова стратегія Великобританії щодо прискорення підтримки міститиме більш активні дипломатичні зусилля і планування відновлення після війни.

Раніше Сунак пообіцяв передати Україні 14 танків Challenger 2, що робить Британію першою західною країною, яка постачатиме важкі танки для Сил оборони України.

19 грудня Сунак заявив, що Британія наступного року передасть Україні кількасот тисяч артилерійських боєприпасів. Він також закликав ігнорувати пропозиції Росії щодо припинення вогню на фронті, оскільки ворог використовує це для перегрупування.