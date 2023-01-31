Зеленський: Тиждень має бути євроінтеграційним, чекаємо новин

Президент Володимир Зеленський заявив, що поточний тиждень має принести Україні добрі новини щодо євроінтеграційних процесів, повідомляє Українська правда.

Про це заявив Володимир Зеленський у вечірньому зверненні до українців 31 січня.

"Фіналізуємо нашу підготовку до саміту Україна – ЄС, який заплановано на цей тиждень. Загалом тиждень має бути повною мірою цього слова – євроінтеграційним.

Ми очікуємо новин для України. Очікуємо рішень наших партнерів у Євросоюзі, які будуть відповідати досягнутому рівню взаємодії між нашими інституціями та ЄС і нашому прогресу. Прогресу, який очевидно є – навіть попри повномасштабну війну.

Сьогодні провів тривалу нараду з міжнародним блоком уряду і Офісу. Готуємо українські пропозиції для переговорів із представниками ЄС. І дуже важливо: готуємо нові реформи в Україні".