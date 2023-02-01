Reuters: США готові надати Україні ракетами дальністю до 150 км

Сполучені Штати готують військову допомогу Україні на суму понад 2 мільярди доларів, яка, як очікується, вперше може включати ракети більшої дальності, а саме до 150 кілометрів.﻿﻿ Про це повідомляє Reuters із посиланням на американських чиновників, повідомляє Українська правда.

Видання зазначає, що про допомогу буде оголошено наприкінці цього тижня.

Очікується, що новий пакет військової допомоги включатиме ще допоміжне обладнання для систем протиповітряної оборони Patriot, а також високоточні боєприпаси та протитанкову зброю Javelin.

Одне з джерел Reuters повідомило, що частина пакета на суму 1,725 мільярда доларів надійде з фонду, відомого як Ініціатива сприяння безпеці України (USAI), який дозволяє адміністрації президента Джо Байдена отримувати зброю з промисловості, а не з наявних запасів зброї у США.

Кошти USAI будуть спрямовані на закупівлю нової зброї крилатої - бомби GLSDB з радіусом дії 94 милі (до 150 км).

У той же час, пише Reuters, Сполучені Штати відхилили запити Києва на ракети ATACMS радіусом дії 185 миль (до 297 км).

Пентагон розглядав у листопаді минулого року пропозицію компанії Boeing щодо постачання Україні дешевих невеликих високоточних бомб, які б дозволили Києву наносити удари далеко в тилу російський військ на відстань до 150 км.