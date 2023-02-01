Американська компанія пропонує Україні ударні дрони за долар – WSJ

За даними The Wall Street Journal, американський виробник зброї пропонує продати українському уряду два бойові безпілотники Reaper MQ-9 за один долар, повідомляє Українська правда.

Видання зазначає, що таку пропозицію концерн робить, аби "допомогти країні захистити себе, оскільки вона готується до очікуваного російського наступу".

Пропозицію зробив гендиректор компанії General Atomics, яка виробляє Reapers, Лінден Блу.

WSJ зазначає, що угода вимагатиме від Києва витратити близько 10 мільйонів доларів на підготовку та доставку літаків в Україну, а також ще близько 8 мільйонів щороку на технічне обслуговування і підтримку старих моделей безпілотників.

Видання пише, що Білий дім і український уряд відмовилися від коментарів з цього приводу.

Білий дім, який мав би схвалити продаж, відмовився від коментарів. Український уряд також відмовився від коментарів.

The Wall Street Journal нагадує, що за останній рік США надали Україні понад 700 менших безпілотників, в тому числі тактичні дрони Switchblade.