ISW: Введення військ РФ відтермінувало кульмінацію наступу на Бахмут

Аналітики Інституту вивчення війни (ISW) заявляють, що введення регулярних військ Росії замість виснажених "вагнерівців" відтермінувало кульмінацію наступу навколо Бахмута, повідомляє Українська правда.

Введення російських регулярних військ на лінію фронту під Бахмутом відтермінувало кульмінацію наступу групи "Вагнера", відтак бої за місто тривають.

Наступ групи "Вагнера", за оцінкою ISW, досягнув кульмінації, але російське командування перекинуло достатню кількість військ, таким чином запобігши загальній кульмінації наступу на Бахмут, який ще триває.

Командир українського підрозділу, що діє в Бахмуті, Денис Яролавський підтвердив, що "висококваліфіковані" російські регулярні війська зараз підсилюють штурмові підрозділи приватної військової компанії (ПВК) "Вагнера" в рамках постійних зусиль з оточення Бахмута.

ISW не прогнозує неминучого захоплення Бахмута під російськими військами, хоча українське командування може вирішити відступити, щоб уникнути значних втрат.

Представники Кремля, зазначають військові аналітики, знову переоцінюють можливості російських військових щодо просування в Донецькій області та на полі бою.

Аналітики наводять слова московської маріонетки Дениса Пушиліна, який заявив, що захоплення окупантами Бахмута дозволить Росії просунутися до Краматорська і Слов'янська, а гіпотетичне захоплення росіянами Вугледара дозволить їм розпочати наступальні операції на Курахове, Мар'їнку та Покровськ – незважаючи на нездатність російських військ захопити Мар'їнку з 17 березня 2022 року, коли Міністерство оборони Росії неправдиво заявило про захоплення цього населеного пункту.

Безпідставно він говорив і про захоплення Авдіївки.

В інституті підсумовують: "Очікування Пушиліна щодо гіпотетичного захоплення Росією Бахмута ще раз демонструють, що росіяни продовжують стикатися з проблемами в точній просторово-часовій оцінці з урахуванням російських військових спроможностей".

Російські регулярні війська, можливо, замінюють виснажені сили ПВК "Вагнера", перекидаючи їх з Бахмута на лінію фронту на півдні України.

На думку експертів, міністерство оборони Росії, можливо, намагається повністю витіснити сили ПВК "Вагнера" під Бахмутом і представити російську структуру військового командування як єдиного переможця навколо Бахмута, якщо припустити, що російські війська, врешті-решт, візьмуть місто.

Основні висновки ISW за 31 січня: