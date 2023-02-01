Ситуація на фронті на ранок 1 лютого: інформація Генштабу

Минулої доби Сили оборони України відобразили атаки окупантів у районах населених пунктів Ямполівка, Спірне, Роздолівка, Благодатне, Червона Гора, Бахмут, Кліщіївка та Парасковіївка Донецької області﻿. Про це йдеться у ранковому зведенні Генштабу ЗСУ, повідомляє Ділова столиця.

"Окупанти, за минулу добу, завдали 5 авіаційних та 6 ракетних ударів. Здійснили понад 65 обстрілів із реактивних систем залпового вогню. Поразку зазнала цивільна інфраструктура населених пунктів Сумської, Харківської, Миколаївської та Херсонської областей" , - зазначили у відомстві.

Противник не припиняє наступальних дій у Лиманському та Бахмутському напрямах. Зазнає великих втрат, веде безуспішні наступальні дії на Авдіївському та Новопавлівському напрямках.

На Волинському, Поліському, Сіверському та Слобожанському напрямах без істотних змін, наступальних угруповань противника не виявлено. З мінометів та артилерії обстріляно райони населених пунктів Рожковичі, Басівка, Олександрівка та Грабівське Сумської області та Ветеринарне, Стрілка, Глибоке, Зелене, Ненудне, Огурцове, Вовчанськ, Стариця та Бударки Харківської області.

На Куп'янському напрямку ворог обстріляв позиції українських військ у районах Іванівки, Куп'янська, Кислівки та Котлярівки Харківської області та Новоселівського та Ковалівки Луганської.

На Лиманському напрямку вогневої поразки зазнали Новоєгорівка, Невське, Червонопопівка, Кремінна та Діброва в Луганській області.

На Бахмутському напрямку під ворожий вогонь потрапили Верхньокам'яне, Спірне, Берестове, Білогорівка, Бахмут, Іванівське, Предтечине, Кліщіївка, Курдюмівка, Дружба та Майорськ Донецької області.

На Авдіївському напрямку російські війська обстріляли Бердичі, Тоненьке, Північне, Авдіївку, Водяне, Георгіївку, Мар'їнку та Перемогу.

На Новопавлівському напрямку вогневої поразки зазнали райони населених пунктів Велика Новосілка, Нескучне, Новоукраїнка, Богоявленко, Вугледар та Микільські Дачі Донецької області.

На Запорізькому напрямку під вогневий вплив потрапили райони 20 населених пунктів, серед них — Времівка та Новопіль Донецької області та Малинівка, Гуляйполе, Чарівне, Оріхів та Новоданилівка на Запоріжжі.

На Херсонському напрямку обстріли з реактивних систем залпового вогню, ствольної артилерії та мінометів зазнали районів 21 населеного пункту. Зокрема, це — Золота Балка, Миколаївка, Тягинка, Понятівка, Антонівка, Берегове, Бурштинове та Херсон. Є жертви серед цивільного населення.

"Противник продовжує зазнавати втрат. Так, у районі Новоіванівки Луганської області облаштовано ще один військовий госпіталь. На лікуванні перебуває близько 100 російських військовослужбовців.

Ступінь тяжкості поранення зазвичай занижують та не враховують у медичних документах. Після надання мінімальної допомоги відправляють на передову", - зазначили у Генштабі.

Крім того, авіація Сил оборони минулої доби завдала 9 ударів по районах зосередження ворога та 2 удари по позиціях його зенітно-ракетних комплексів.