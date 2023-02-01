Генштаб: Українські захисники знищили за добу 920 окупантів

Минулої доби Сили оборони знищили 920 окупантів, 8 танків і 10 артилерійських систем ворога. Дані Генштабу ЗСУ, повідомляє Українська правда.

Загальні бойові втрати противника з 24 лютого 2022 року по 01 лютого 2023 року орієнтовно склали: