Генштаб: Українські захисники знищили за добу 920 окупантів
Минулої доби Сили оборони знищили 920 окупантів, 8 танків і 10 артилерійських систем ворога. Дані Генштабу ЗСУ, повідомляє Українська правда.
Загальні бойові втрати противника з 24 лютого 2022 року по 01 лютого 2023 року орієнтовно склали:
- особового складу – близько 128 420 (+920) осіб ліквідовано,
- танків - 3209 (+8) од.
- бойових броньованих машин – 6382 (+4) од.,
- артилерійських систем – 2207 (+10) од.,
- РСЗВ – 458 (+4) од.,
- засоби ППО – 221 (+0) од.,
- літаків – 293 (+0) од.,
- вертольотів – 284 (+0) од.,
- БПЛА оперативно-тактичного рівня – 1951 (+0),
- крилаті ракети - 796 (+0),
- кораблі/катери – 18 (+0) од.,
- автомобільної техніки та автоцистерн – 5061 (+13) од.,
- спеціальна техніка – 200 (+0).