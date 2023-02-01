Генштаб: Українські захисники знищили за добу 920 окупантів

Генштаб: Українські захисники знищили за добу 920 окупантів

Минулої доби Сили оборони знищили 920 окупантів, 8 танків і 10 артилерійських систем ворога. Дані Генштабу ЗСУ, повідомляє Українська правда.

Загальні бойові втрати противника з 24 лютого 2022 року по 01 лютого 2023 року орієнтовно склали:

  • особового складу – близько 128 420 (+920) осіб ліквідовано,
  • танків - 3209 (+8) од.
  • бойових броньованих машин – 6382 (+4) од.,
  • артилерійських систем – 2207 (+10) од.,
  • РСЗВ – 458 (+4) од.,
  • засоби ППО – 221 (+0) од.,
  • літаків – 293 (+0) од.,
  • вертольотів – 284 (+0) од.,
  • БПЛА оперативно-тактичного рівня – 1951 (+0),
  • крилаті ракети - 796 (+0),
  • кораблі/катери – 18 (+0) од.,
  • автомобільної техніки та автоцистерн – 5061 (+13) од.,
  • спеціальна техніка – 200 (+0).

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