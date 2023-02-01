Значно тепліше за норму: прогноз погоди на останній місяць зими

У лютому 2023 року середня місячна температура в Україні прогнозується в межах від 3 до 2 градусів тепла. Це на 1,5-2 градусів вище за норму, пише Олександр Білоус, РБК-Україна.

За прогнозом синоптиків, місячна кількість опадів очікується 29-83 мм, що у межах норми.

Дані багаторічних спостережень свідчать, що середня місячна температура повітря в Україні становить 0-6 градусів морозу, на півдні та Закарпатті місцями 1-4 градуси тепла.

Абсолютний мінімум температури в Україні – 15-39 градусів морозу, абсолютний максимум температури 12-24 градусів тепла, на півдні та південному заході до 24 тепла.

Середня місячна кількість опадів у лютому становить 22-89 мм, у Карпатах до 108 мм.