Австралія ввела санкції проти Ірану
Австралія в середу оголосила про додаткові санкції проти Ірану за постачання безпілотників Росії у її війні проти України, повідомляє Європейська правда.
Міністр закордонних справ Австралії Пенні Вонг заявила, що фінансові санкції будуть введені проти чотирьох іранських фізичних та чотирьох юридичних осіб, причетних до виробництва та постачання безпілотників до Москви.
"Ми використовуємо всі наявні у нашому розпорядженні стратегії для захисту прав людини - від діалогу та дипломатії до санкцій - відповідно до наших цінностей та наших інтересів" , - йдеться у заяві.