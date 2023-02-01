Прем'єр Ізраїлю заявив про готовність стати посередником між Україною та РФ

Прем'єр-міністр Ізраїлю Беньямін Нетаньяху заявив, що готовий виконувати посередницьку роль у переговорах між Україною та Росією, якщо йому знову запропонують, пише Наталія Юрченко, РБК-Україна.

Глава уряду зазначив, що його ще на початку російського вторгнення до України неофіційно просили стати посередником. Однак тоді він відмовився, бо був лідером опозиції, а не прем'єром.

У той же час Нетаньяху наголосив, що зараз готовий розглянути роль посередника, але для цього має бути "відповідний час і правильні обставини".