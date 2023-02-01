Два топчиновники Міноборони отримали підозри від прокуратури

Офіс генерального прокурора повідомив про підозру заступнику директора департаменту держзакупівель Богдан Хмельницький, ексзаступнику міністра оборони В’ячеславу Шаповалову та колишньому заступнику держпідприємства Промоборонекспорт Володимиру Терещенку. Про це повідомляє УП з посиланням на джерела в правоохоронних органах, повідомляє Новое время.

Співрозмовники видання розповіли, що Хмельницькому оголосили підозру за фактом розтрати ним державних коштів на суму 107 796 050 грн та щодо забезпечення підрозділів ЗСУ неякісними бронежилетами у кількості 5700 штук.

Шаповалу оголосили підозру за незаконні дії, внаслідок яких окремі підрозділи Збройних сил не укомплектували засобами індивідуального захисту на суму понад 1 млрд грн. Терещенку, який нині є заступником начальника управління координації зовнішньоекономічної діяльності Міноборони, — за фактом заволодіння ним держкоштами на суму 1 340 000 «шляхом зловживань та службових підроблень», пише УП.

В Офісі генпрокурора на запит видання щодо підтвердження інформації поки не відповіли.

Напередодні міністр оборони Олексій Резніков заявив, що відомство поверне контроль над закупівлями для армії з урахуванням обмежень воєнного стану. Коментуючи скандал довкола закупівлі продуктів, міністр сказав, що разом із командою зробив висновки: Міноборони не змогло пояснити результати своєї роботи, бо не було достатньо відкритим.

Скандал із закупівлями продуктів для ЗСУ: що відомо

Засновник проєкту Наші гроші Юрій Ніколов 21 січня у своєму матеріалі на ZN.ua розповів, що Міноборони України закуповує продукти для військовослужбовців у два-три рази дорожче порівняно з цінами в магазинах Києва — він порівняв окремі позиції з цінами у столичному Сільпо. Журналіст посилається на документи, отримані від «джерела у ЗСУ».

У Міноборони України заявили, що наведені в публікації дані «поширюються з ознаками навмисних маніпуляцій і вводять в оману». Міністр Олексій Резніков назвав скандал спробою підірвати довіру до керівництва відомства.

В Офісі президента анонсували перевірку. Міноборони також обіцяє внутрішню перевірку та готує матеріали в СБУ, щоб провести розслідування щодо «свідомо неправдивих відомостей, які шкодять інтересам оборони в особливий період».

Компанія-постачальник Актив компані, з якою укладено контракт Міноборони і про яку Ніколов у своєму матеріалі висловлює припущення, що вона «швидше за все, є „прокладкою“», заявила про «навмисну маніпуляцію».

В НАБУ повідомили, що разом зі Спеціалізованою антикорупційною прокуратурою розслідують можливі зловживання Міноборони під час купівлі продуктів для військових. Слідство перевіряє закупівлі більш ніж на 13 млрд гривень.

Заступник міністра оборони В’ячеслав Шаповалов подав у відставку. Також було звільнено очільника департаменту Міноборони Богдана Хмельницького, який відповідав за закупівлі.

Олексій Резніков розповів народним депутатам із профільних комітетів, що в контрактах справді виявили багато неточностей і зараз вони проходять перевірку. Контракти на харчування військових на 2023 рік поки не діють.