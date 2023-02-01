Арахамія анонсував чистку митниці та "весняні посадки"

Голова фракції "Слуга народу" Давид Арахамія анонсував уже "сьогодні" звільнення всього керівного складу митної служби, а також посадки навесні.

"Інформуватиму громадськість про анонсовані весняні посадки.

Сьогодні:

- обшуки у Податковій;

- вручення повідомлень про підозру високопосадовцям Міністерства оборони;

- обшуки у Коломойського щодо "Укрнафти";

- ціла серія негласних слідчих дій;

- обшуки у Авакова;

- обшуки у Столара;

- звільнення всього керівного складу Митниці" , - написав нардеп.

Арахамія запевнив, що "країна під час війни змінюватиметься", а якщо хтось не готовий до змін, то "держава сама прийде і допоможе їм змінитись".