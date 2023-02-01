Тіньовий ринок тютюну скоротився після рекордного показника

У 2022 році рівень нелегальної тютюнової продукції сягнув 19,9% - проте зменшення у листопаді частки підробленої продукції призвело до зниження загального рівня нелегальної продукції наприкінці року.﻿ Про це йдеться у презентації Kantar Ukraine, повідомляє Економічна правда.

При цьому, порівняно з 2021 роком, збільшилась частка підробленої продукції (6,6%), та продукції, яка призначена для продажу в зоні безмитної торгівлі (з надписом Duty Free) або для експорту, але нелегально реалізується в Україні (11,7%).

"Проте, зменшення у листопаді частки підробленої продукції призвело до зниження загального рівня нелегальної продукції наприкінці року" , - йдеться у презентації.

Також підкреслюється, що 64% продукції, маркованої позначкою Duty Free або призначеної для експорту, яка нелегально продається в Україні, має напис про те, що виробником є Винниківська тютюнова фабрика. Більше половини (56%) цієї категорії нелегальної продукції – сигарети Сompliment з маркуванням Duty Free.

Також змінилась структура контрабанди. Частка продукції фабрик Білорусі зменшилась з 45% в 2021 р. до 10% в 2022 р.

Повідомляється також, що областями з найбільшим розповсюдженням тютюнової продукції є:

Харківська – 17%;

Дніпропетровська – 14;

Одеська –13%;

Хмельницька – 9%;

Запорізька – 8%;

Чернівецька –7%,що складає 68% від загального обсягу нелегальноїпродукції.

"У 2022 році продаж нелегальної тютюнової продукції через кіоски збільшився порівняно з 2021р.