Тіньовий ринок тютюну скоротився після рекордного показника
У 2022 році рівень нелегальної тютюнової продукції сягнув 19,9% - проте зменшення у листопаді частки підробленої продукції призвело до зниження загального рівня нелегальної продукції наприкінці року. Про це йдеться у презентації Kantar Ukraine, повідомляє Економічна правда.
При цьому, порівняно з 2021 роком, збільшилась частка підробленої продукції (6,6%), та продукції, яка призначена для продажу в зоні безмитної торгівлі (з надписом Duty Free) або для експорту, але нелегально реалізується в Україні (11,7%).
"Проте, зменшення у листопаді частки підробленої продукції призвело до зниження загального рівня нелегальної продукції наприкінці року", - йдеться у презентації.
Також підкреслюється, що 64% продукції, маркованої позначкою Duty Free або призначеної для експорту, яка нелегально продається в Україні, має напис про те, що виробником є Винниківська тютюнова фабрика. Більше половини (56%) цієї категорії нелегальної продукції – сигарети Сompliment з маркуванням Duty Free.
Також змінилась структура контрабанди. Частка продукції фабрик Білорусі зменшилась з 45% в 2021 р. до 10% в 2022 р.
Повідомляється також, що областями з найбільшим розповсюдженням тютюнової продукції є:
- Харківська – 17%;
- Дніпропетровська – 14;
- Одеська –13%;
- Хмельницька – 9%;
- Запорізька – 8%;
- Чернівецька –7%,що складає 68% від загального обсягу нелегальноїпродукції.
"У 2022 році продаж нелегальної тютюнової продукції через кіоски збільшився порівняно з 2021р.
За останніми даними, 63% нелегальної продукції продається в кіосках і магазинах поряд з легальною продукцією", - йдеться у презентації.