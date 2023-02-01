Голову податкової Києва викрили на багатомільйонних схемах — ДБР

﻿У Держбюро розслідувань заявили, що викрили керівницю податкової служби Києва Оксану Датій на багатомільйонних угодах. Про це йдеться у повідомленні відомства, повідомляє Новое время.

За даними Бюро, в.о. голови податкової служби Києва за гроші ухвалювала рішення про невідповідність критеріям ризиковості платників податків для низки підприємств.

Зокрема, в. о. начальника київської податкової є Головою Комісії зі зупинення реєстрації податкової накладної/розрахунку коригування у Єдиному реєстрі податкових накладних Головного управління Державної податкової служби у місті Києві.

Повідомляється, що керівник податкової разом з іншими членами комісії без законних на те підстав приймала рішення про відповідність або невідповідність критеріям ризику платників податків, що спричинило тяжкі наслідки.

За оперативними даними, вона реалізовувала через своїх довірених осіб схеми штучного завищення валових витрат деякими підприємствами, ведення підприємницької діяльності без реєстрації ФОП та надання недостовірних відомостей про доходи.

За оцінками експертів, у тіньовий обіг потрапляло понад 15 млрд грн.

Також наголошується, що в іншому епізоді керівництво ГУ ДПС у м. Києві причетне до схем незаконного отримання відшкодування ПДВ, внаслідок яких у тіньовий обіг потрапило понад 30 млрд грн.

Також у ДБР зазначають, що спосіб життя чиновниці не відповідає рівню її офіційних доходів: вона має 3 квартири у Києві загальною вартістю приблизно $1 млн, будинок поблизу Києва вартістю приблизно $200 тисяч, два автомобілі вартістю приблизно $150 тисяч.

При цьому один з авто записаний на її особистого водія, доходи якого за останні роки склали не більше $8 тис.

Загальна сума встановлених необґрунтованих активів чиновниці становить близько $1,4 млн.

Раніше глава фракції Слуга народу Давид Арахамія заявив про звільнення всього керівного складу митниці.