СБУ викрила присвоєння 40 мільярдів в "Укрнафті" та "Укртатнафті"

Служба безпеки України викрила масштабні схеми присвоєння 40 мільярдів гривень колишнім менеджментом ПАТ "Укрнафта" та ПАТ "Укртатнафта".

"Встановлено, що протиправні механізми були пов'язані з ухиленням від сплати податків та легалізацією коштів, здобутих злочинним шляхом.

Нагадаємо, що ПАТ "Укрнафта" є найбільшою нафтовидобувною компанією України, а ПАТ "Укртатнафта" – нафтопереробною.

Наразі в рамках кримінальних проваджень документуються 10 епізодів злочинної діяльності. Зокрема, це виведення великих партій нафтопродуктів на афілійовані компанії, ухилення ними від сплати податків, створення безнадійної заборгованості нафтопереробного та нафтовидобувного заводів, що призвело до знецінення та зниження вартості їх активів.

За даними слідства, така злочинна діяльність здійснювалася на користь фактичних власників та бенефіціарів компаній" , - йдеться у повідомленні прес-служби СБУ.

Вказано, що в рамках слідчих дій СБУ спільно з Бюро економічної безпеки провела низку обшуків. Вони здійснювалися за місцем проживання фактичних власників та топ-менеджменту фінансово-промислової групи, до якої входять ці компанії, а також на адреси ймовірного зберігання нафтопродуктів у різних регіонах України.

За результатами слідчих дій топ-менеджменту ПАТ "Укртатнафта" оголошено про підозри у скоєнні кримінальних злочинів.

Раніше стало відомо, що Служба безпеки України та Бюро економічної безпеки провели обшук будинку у олігарха Ігоря Коломойського у Дніпрі.