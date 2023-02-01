Кабмін звільнив керівництво Митної служби

Кабмін звільнив в.о. голови митниці та двох його заступників. Про це повідомляють щонайменше кілька джерел, повідомляє Дзеркало тижня.

Так, голова фракції «Слуга народу» Давид Арахамія анонсував звільнення всього керівного складу Державної митної служби.

"Країна під час війни змінюватиметься. Якщо хтось не готовий до змін, держава сама прийде і допоможе їм змінитись" , - зазначив Арахамія.

Водночас, за інформацією джерел Forbes, звільнення вже відбулося. Зокрема, було звільнено в.о. голови митниці та два заступники голови.

Як повідомив Forbes депутат із профільного комітету, звільнено в.о. голови митної служби В'ячеслав Демченко, перший заступник голови Олександр Щуцький та заступник голови Руслан Черкаський.

За інформацією нардепа Олексія Гончаренка, виконуватиме обов'язки голови митниці заступник нинішнього керівника Сергій Звягінцев.