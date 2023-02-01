ГУР: Україна напередодні дуже активної фази війни

Україна перебуває напередодні "дуже активної фази" війни, у лютому та березні очікуються дуже активні дії на фронті, вважають у Головному управлінні розвідки Міноборони.

"Ми знаходимося напередодні дуже активної фази. І у лютий, і в березень будуть дуже активні дії" , - заявив представник ГУР МОУ Андрій Юсов.

За його словами, зараз ситуація на фронті тяжка – ворог продовжує наступальні дії.

Юсов зазначив, що росіяни розуміють, що посилюється міжнародна підтримка України і що незабаром буде наступний "Рамштайн", тому продовжують кидати на штурмові дії частково мобілізованих, а також злочинців із ПВК "Вагнер" та інших приватних військових компаній.

За словами Юсова, втрати ворога набагато більші, ніж в українській армії, але росіянам нічого не залишається, як намагатися воювати "кількістю".