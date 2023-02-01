Економіка РФ у 2023 році продемонструє неочікуванне зростання - NYT

Видання The New York Times стверджує, що у 2023 році економіка Росії зросте, замість падіння, яке прогнозувалося внаслідок запровадження санкцій. Зокрема, країні-агресорці вже вдалося відновити показники експорту-імпорту до довоєнного рівня, повідомляє Дзеркало тижня.

"У понеділок Міжнародний валютний фонд заявив, що тепер очікує, що російська економіка зросте на 0,3 відсотка в цьому році, що є різким поліпшенням в порівнянні з його попередньою оцінкою скорочення на 2,3 відсотка" , - йдеться в редакційній статті.

МВФ також заявив, що очікує, що обсяг експорту російської сирої нафти залишиться відносно високим за нинішнього цінового ліміту, а російська торгівля й надалі буде перенаправлятися до країн, які не ввели санкцій.

При цьому, як стверджує видання, попри те, що Росія припинила публікувати торгові дані, показники торгівлі у деяких сусідів і союзників Росії свідчать, що "такі країни, як Туреччина, Китай, Білорусь, Казахстан, Вірменія і Киргизстан вступають у справу, щоб забезпечити Росію багатьма продуктами, які західні країни намагалися відрізати в якості покарання за вторгнення Москви в Україну".

Так, наприклад, "дивна історія" трапилася минулого літа у Вірменії. Поставки телефонів в цю крихітну колишню радянську республіку почали зростати більш ніж в 10 разів. При цьому "Вірменія зафіксувала вибух у своєму експорті смартфонів обложеному санкціями союзнику – Росії".

Ця ж тенденція спостерігалася й щодо інших перелічених країн, і стосувалася широкого кола товарів - від пральних машин до комп'ютерних чіпів.

"Російська торгівля, схоже, значною мірою повернулася туди, де вона була до вторгнення в Україну в лютому минулого року. Аналітики підрахували, що російський імпорт, можливо, вже відновився до довоєнного рівня, або незабаром зробить це" , - йдеться у статті.

Більше того, вашингтонська некомерційна організація, компанія Silverado Policy Accelerator нещодавно опублікувала подібний аналіз, оцінивши, що вартість російського імпорту вже до вересня перевищила довоєнний рівень.

Але такі успіхи російської економіки, як пише The New York Times, пов'язані не лише з тим, що низка союзників Росії допомагають їй обходити санкції.

"Частково це може бути пов'язано з тим, що багатьом країнам (західним компаніям, - ред.) важко вийти з Росії. Недавні дослідження показали, що менше ніж 9% компаній, що базуються в Європейському Союзі та Великий сімці (G7, - ред.), відмовилися від своїх російських дочірніх компаній" , - стверджує видання.

Росії також вдалося обійти санкційні обмеження на транспортування нафти нафтопродуктів морем.

"Компанії, що відстежують, морський рух, бачать сплеск активності судноплавних флотів, які можуть допомагати Росії експортувати її енергоносії, очевидно, минаючи західні обмеження на ці продажі" , - пише The New York Times.

Як вважають опитані виданням експерти, в цьому Росії можуть допомагати такі країни, як Об'єднані Арабські Емірати, Індія, Китай, Пакистан, Індонезія та Малайзія. А обхід санкцій відбувається в промислових масштабах.

"Очікувалося, що різні масштабні санкції затиснуть російську економіку. Вони включають обмеження ціни, яку Росія може стягувати за свою нафту, а також обмежений доступ до напівпровідників та інших критично важливих технологій. Але російська економіка виявилася напрочуд стійкою, що ставить питання про ефективність санкцій Заходу" , - йдеться також у статті.

Видання визнає, що санкції все ж таки вплинули на рівень життя в Росії, але виключно на рівні пересічних росіян.

"Санкції блокують доступ до цілого ряду продуктів. З Росії регулярно просочуються повідомлення, що споживачі розчаровані дорогими або низькоякісними товарами" , - пише The New York times.

У кризовому стані знаходяться також окремі галузі економіки РФ. Наприклад, це автомобільні заводи, які закрили через те, що не змогли отримати запчастини з Німеччини, Франції, Японії та Південної Кореї.

Але російська держава виявилася менш вразливою. Наприклад, російському центробанку вдалося підтримати вартість рубля і зберегти стабільність фінансових ринків.