УПЦ МП досі підпорядкована РПЦ – висновок експертів

Державна служба України з етнополітики та свободи совісті заявила про наявність церковно-канонічного зв’язку Української православної церкви (Московського патріархату) із Російською православною церквою. Про це йдеться у висновку експертної групи, яка впродовж двох місяців проводила аналіз нової редакції Статуту про управління УПЦ МП від 27 травня 2022 року, на підставі якого церква стверджувала про незалежність від РПЦ, повідомляє Дзеркало тижня.

«Статус УПЦ як структурного підрозділу РПЦ, що користується певними правами самостійності, але не утворює автокефальну Церкву, залишається незмінним» , - йдеться у висновку.

Зокрема зазначається, що УПЦ МП має відносно РПЦ церковно-канонічний зв’язок частини із цілим, а відносини УПЦ з РПЦ не є відносинами однієї самостійної (автокефальної) церкви з іншою самостійною автокефальною церквою.

«УПЦ також не має статусу автономної Церкви, який би визнавався іншими церквами, а, отже, з точки зору еклезіології та канонічного права є структурним підрозділом РПЦ, що має окремі права самостійного утворення без власної канонічної суб’єктності» , - зазначили члени комісії.

Таким чином УПЦ МП продовжує перебувати відносно РПЦ у відносинах підпорядкування, не діє як самостійна церква і не проголошує власної самостійності. Також не існує жодних документів чи дій, які б свідчили про трансформацію УПЦ в самостійну відносно РПЦ релігійну організацію,

Експертна релігієзнавча оцінка статусу УПЦ МП проводилась на підставі рішення РНБО «Про окремі аспекти діяльності релігійних організацій в Україні і застосування персональних спеціальних економічних та інших обмежувальних заходів (санкцій)» від 1 грудня.