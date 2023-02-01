Міноборони: Росіяни знову невдало намагалися прорватися в районі Бахмута

Російські окупанти в районі Бахмута Донецької області знов зробили невдалу спробу прориву, повідомляє Новое время.

Про це повідомляє пресслужба Міноборони у Telegram.

"Окупанти зазнали чергової невдачі, намагаючись здійснити прорив біля Бахмуту" , — йдеться у повідомленні.

У Міноборони додали, що такі спроби росіян стали регулярними.

"Вони буквально м'ясом закидують українські позиції. Лізуть, як зомбі" , — додали в пресслужбі.

Бахмут залишається однією з найгарячіших точок фронту. Російські окупанти продовжують спроби його захоплення, проте ЗСУ дають відсіч.

Прессекретар Східного угруповання військ Сергій Череватий 1 лютого говорив, що за добу в районі українського міста війська РФ 151 раз обстріляли позиції ЗСУ, 360 окупантів загинули, а 290 було поранено.