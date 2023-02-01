ЗМІ: Болгарія визнала Голодомор геноцидом українського народу

У середу, 1 лютого, парламент Болгарії визнав Голодомор 1932-1933 років геноцидом українського народу, повідомляє РБК-Україна.

Про це повідомляє видання "Сега".

Сьогоднішнім рішенням Національних зборів було вирішено згадувати жертв Голодомору кожну останню суботу листопада.

Пропозицію одноголосно підтримала більшість депутатів болгарського уряду.

Зазначимо, що у 2006 році парламент Болгарії визнав Голодомор українським геноцидом.

Президент України Володимир Зеленський подякував Болгарії за визнання Голодомору геноцидом українців.

"Вдячний парламенту Болгарії за визнання Голодомору 1932–1933 років геноцидом українського народу. Цей крок вшановує пам’ять мільйонів жертв Голодомору та відновлює історичну справедливість. Україна завжди пам'ятатиме жест солідарності Болгарії" , - написав він у Twitter.

Нагадаємо, раніше Європейський парламент визнав Голодомор 1932-1933 років геноцидом українського народу.

Також у середині грудня Сенат Чехії визнав Голодомор геноцидом українців.