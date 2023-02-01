Зеленський зустрівся з президентом Австрії: що обговорювали

Президент України Володимир Зеленський провів зустріч із австрійським колегою Олександром Ван дер Белленом, під час якою обговорив гуманітарне співробітництво між країнами, повідомляє Ділова столиця.

Про це йдеться у повідомленні українського лідера у Telegram.

"Вітаю в Києві президента Австрії Александра Ван дер Беллена! Сьогодні докладно обговорюємо питання енергетики, економіки, нашої гуманітарної співпраці, розвитку українських громад — всього того, що допомагає зберігати та відновлювати нормальне життя під час війни" , — написав президент України за підсумками переговорів.

Нагадаємо, парламент Австрії продовжив на рік право на проживання для українських біженців – до 4 березня 2024 року.