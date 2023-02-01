Путін вимагає від Міноборони РФ завадити обстрілам Бєлгородської області

Президент Росії Володимир Путін назвав зупинку обстрілів Бєлгородської області "пріоритетним завданням", а також звернув увагу, що за це відповідає російське Міноборони, повідомляє Українська правда.

Про це повiдомляє видання РИА Новости.

"Пріоритетне завдання – ліквідувати саму можливість обстрілів (Бєлгородської області - ред.), але це справа вже військового відомства".

Крім того, президент країни-агресора закликав "повернути до нормальної роботи об'єкти енергетики, тепло-, водопостачання" Бєлгородської області, а також відремонтувати або відшкодувати втрату майна росіянам "швидко й ефективно".