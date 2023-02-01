Авіакатастрофа у Броварах: Клименко розповів, як триває слідство

Виконувач обов'язків міністра внутрішніх справ Ігор Клименко заявив, що правоохоронці все ще чекають результати експертиз стосовно авіакатастрофи в місті Бровари, повідомляє Ділова столиця.

Про це він сказав в ефірі телемарафону.

Клименко розповів, що слідчі все ще очікують на результати технічних експертиз, так як вони вимагають деякого часу для того, щоб вони були закінчені та належним чином оформлені.

Окрім цього правоохоронці розробляють всі версії, котрі були озвучені в перші дні трагедії.

"Поки не буде експертиз, говорити про якусь версію передчасно" , — наголосив Клименко.

Як повiдомлялось, у Броварах Київської області 18 січня вертоліт упав поблизу дитячого садка. Згодом стало відомо, що в авіакатастрофі загинуло керівництво Міністерства внутрішніх справ України.

Заступник глави Офісу президента Кирило Тимошенко повідомив, що керівництво МВС летіло у відрядження в одну з гарячих точок на фронті. Проте начальник ГУ Нацполіції у Харківській області Володимир Тимошко зазначив, що вертоліт летів до Харкова.

Генеральний прокурор Андрій Костін заявив, що слідство розглядає всі можливі версії аварії вертольота. У СБУ назвали три основні версії падіння вертольота.