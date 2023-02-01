ДБР повідомило про підозру звільненому заступнику міністра оборони

Держбюро розслідувань у середу, 1 лютого, повідомило про підозру звільненому заступнику міністра оборони, який відповідав за тилове забезпечення ЗСУ, повідомляє Новое время.

Як повідомляє пресслужба ДБР, ексзаступник міністра лобіював укладання договорів про постачання продуктів для військовослужбовців за завищеними цінами, а також закупівлю низькоякісних бронежилетів, касок, одягу та інших речей для військових на суму понад 1 млрд грн. Договори укладали з повною передоплатою.

За даними правоохоронців, держслужбовець знав про неякісну продукцію і тиснув на підлеглих, щоб ті приймали продукцію на склади та організовували повторні перевірки бронепластин, які не пройшли перші випробування. При цьому він ігнорував звернення Командування Сил логістики ЗСУ, яке закликало забезпечити «належний приймальний контроль якості продукції».

Фото: ДБР

Фото: ДБР

Фото: ДБР

Ексзаступника міністра підозрюють у перешкоджанні законній діяльності ЗСУ та інших військових формувань (ч.1 ст. 114−1 КК України), йому загрожує до 15 років позбавлення волі. У рамках кримінальної справи ДБР проводить 17 обшуків за різними адресами і вже знайшло великі суми готівкою та «багато іншого, що може бути доказами у справі».

Раніше УП із посиланням на джерела в правоохоронних органах писала, що Офіс генпрокурора повідомив про підозру трьом фігурантам скандалу із закупівлею продуктів для ЗСУ.

Співрозмовники видання розповіли, що заступнику директора департаменту держзакупівель Богдану Хмельницькому оголосили підозру за фактом розтрати державних коштів на суму 107 796 050 грн та щодо забезпечення підрозділів ЗСУ неякісними бронежилетами (5700 штук).

Ексзаступнику міністра оборони В’ячеславу Шаповалову — за незаконні дії, внаслідок яких окремі підрозділи Збройних сил не укомплектували засобами індивідуального захисту на суму понад 1 млрд грн. Колишньому заступнику держпідприємства Промоборонекспорт Володимиру Терещенку, який нині є заступником начальника управління координації зовнішньоекономічної діяльності Міноборони, — підозру за фактом заволодіння держкоштами на суму 1 340 000 «шляхом зловживань та службових підроблень», пише УП.

В’ячеслав Шаповалов подав у відставку на тлі скандалу із закупівлями. Також було звільнено керівника департаменту Міноборони Богдана Хмельницького, який відповідав за закупівлі.

Скандал із закупівлями продуктів для ЗСУ: що відомо

Засновник проєкту Наші гроші Юрій Ніколов 21 січня у своєму матеріалі на ZN.ua розповів, що Міноборони України закуповує продукти для військовослужбовців у два-три рази дорожче порівняно з цінами в магазинах Києва — він порівняв окремі позиції з цінами у столичному Сільпо. Журналіст посилається на документи, отримані від «джерела у ЗСУ».

У Міноборони України заявили, що наведені в публікації дані «поширюються з ознаками навмисних маніпуляцій і вводять в оману». Міністр Олексій Резніков назвав скандал спробою підірвати довіру до керівництва відомства.

В Офісі президента анонсували перевірку. Міноборони також обіцяє внутрішню перевірку та готує матеріали в СБУ, щоб провести розслідування щодо «свідомо неправдивих відомостей, які шкодять інтересам оборони в особливий період».

Компанія-постачальник Актив компані, з якою укладено контракт Міноборони і про яку Ніколов у своєму матеріалі висловлює припущення, що вона «швидше за все, є „прокладкою“», заявила про «навмисну маніпуляцію».

В НАБУ повідомили, що разом зі Спеціалізованою антикорупційною прокуратурою розслідують можливі зловживання Міноборони під час купівлі продуктів для військових. Слідство перевіряє закупівлі більш ніж на 13 млрд гривень.

Олексій Резніков розповів народним депутатам із профільних комітетів, що в контрактах справді виявили багато неточностей і зараз вони проходять перевірку. Контракти на харчування військових на 2023 рік поки не діють.

31 січня міністр оборони заявив, що відомство поверне контроль над закупівлями для армії з урахуванням обмежень воєнного стану.