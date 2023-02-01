Беларускі Гаюн: Росія могла передати Білорусі дивізіон Іскандерів

Білорусь могла отримати дивізіон оперативно-тактичного ракетного комплексу Іскандер від Росії, повідомляє Новое время.

Про це повідомляє моніторингова група Беларускі Гаюн.

Гаюн у Telegram зазначає, що військові Білорусі розпочали повну самостійну експлуатацію оперативно-тактичного ракетного комплексу Іскандер.

Військові вже пройшли навчання у РФ та здійснили практичну підготовку на полігонах ЗС Білорусі, повідомляє група з посиланням на російське Міноборони.

"До складу комплексу входить: самохідна пускова установка, транспортно-зарядна машина, командно-штабна машина, машина регламенту та технічного обслуговування, пункт підготовки інформації та машина життєзабезпечення. Судячи з опублікованих фото/відео, ЗС РБ могли отримати один дивізіон Іскандерів" , - вважають у моніторинговій групі.

За даними ДПСУ, 30 січня на території Білорусі було близько 9 тисяч російських військовослужбовців.

6 грудня прессекретар Держприкордонслужби Андрій Демченко сказав, що ситуація на кордоні з Білоруссю залишається контрольованою, українські прикордонники не фіксують переміщень техніки та особового складу ворога біля кордону.